この秋冬、WEGOにフレッシュな風を届けるのは、SEVENTEENの弟分として注目を集める6人組ボーイグループ「TWS」。2025 AUTUMN & WINTERのビジュアルモデル就任を記念して、オリジナルアイテムや限定ノベルティ、さらに特別版のWEGO Magazineが登場します。全国の店舗やオンラインで楽しめる特別企画は、TWSファンはもちろん、この秋冬のファッションをアップデートしたい人におすすめです♡ TWS×WEGO