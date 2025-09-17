Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は9月12日(現地時間)、「Microsoft Edge now has AI audio translation for videos on Windows 11, but it needs 12GB RAM」において、Microsoft Edgeに動画音声のAI翻訳機能「Real-time video translation」が搭載されたと伝えた。同機能により、英語話者の動画を視聴した場合などに、母国語へのリアルタイム翻訳が可能になる。Microsoft Edge now has AI audio translation for