全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹のチゲ蕎麦店『三鷹チゲ倶楽部』です。【辛さ★2】辛さレベルは無限大！韓国チゲと日本蕎麦の魅惑のタッグぐつぐつと音を立てる真っ赤なスープ、その隣にすまし顔で並んでいるのは日本蕎麦。日本と韓国、両国の料理部門の代表が見事なタッグを組んだのがチゲ蕎麦だ。海鮮チゲ蕎麦1400円『三鷹チゲ倶楽部』海鮮チゲ蕎麦1400円