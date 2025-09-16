アメリカはなにもかもケタ違いだった…！この夏、子どもたちとドジャースタジアムに行ってきました。前編『大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」へ行って驚いた…！ビール×ホットドック＝5000円で想像した日米格差の驚きの実態』で見てきたように、そこで展開されていたのは日本では考えられないインフレでした。スタジアムではビールとホットドックで5000円、銀だこ6個で2000円と破格の値段で売られていたのは驚きでしたが、他