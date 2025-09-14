毎日の手洗いタイムがワクワクする時間に変わりそうな素敵なニュースが届いた！花王のビオレuから、新たに登場する「金木犀の香り」シリーズで、スヌーピーデザインのスペシャルコラボパッケージが2025年9月13日より数量限定で発売中だ。【画像】スヌーピーデザインのボトルをもっと見る「ビオレu 泡ハンドソープ」のスヌーピーデザインボトルが数量限定で発売今回のコラボは、「泡スタンプハンドソープ」と「泡ハンドソープディス