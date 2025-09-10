ポーランドは、領空内に侵入したロシア軍のドローンを撃墜したと発表しました。ポーランドは10日、ロシア軍のドローンが繰り返しポーランド領空を侵犯したため、NATO（北大西洋条約機構）の加盟国とともに撃墜したと発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻以降、ポーランドがロシアのドローンを撃墜したのは初めてです。ポーランドのトゥスク首相は、領空に侵入したドローンは10日朝までに19機あり、そのうち3機以上撃墜したと