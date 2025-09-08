注目の選手がJリーグへ！■大津高校・村上慶選手「内定おめでとうと連絡が両親から送られてきて自分的にはホッとしたというか、うれしく思います」大津高校のディフェンダー村上慶選手がJ1横浜F・マリノスに加入することが内定しました。村上選手は身長182センチ。高さとスピードを兼ね備えた全国屈指の逸材です。■大津高校・村上慶選手「（大津高校で）3年間やってきたことを潰れそうになっても思い出してやっ