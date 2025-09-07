まだ暑さは続くようですが、9月には「敬老の日」や「秋分の日」といった祝日もあることから、旅行を計画している人も多いでしょう。移動で新幹線を利用する機会も出てくるかと思いますが、窓側の壁にあるフックやコンセントの使い道を疑問に感じたことはありませんか。SNSでは、「あれは、一つは窓側、一つは通路側の席用なんですか？」「隣の席に乗ってきた汗臭いサラリーマンが、何も言わずに私の前に臭いジャケットを掛けました