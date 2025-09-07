ラッシングは前日に自打球で途中交代5日（日本時間6日）のオリオールズ戦で自打球を受けて途中交代となったドジャースのダルトン・ラッシング捕手について、デーブ・ロバーツ監督は6日（同7日）、負傷者リスト入り（IL）させると試合前に明らかにした。代わってチャッキー・ロビンソン捕手を昇格させる。ロバーツ監督は試合前の報道陣の取材に「私たちはダルトン（・ラッシング）をILに入れるだろう。チャッキー・ロビンソンを