米ジョージア州にある工場で大規模な移民摘発が行われた/ATF Atlanta/X via CNN Newsource（ＣＮＮ）米連邦当局がジョージア州南東部にある韓国・現代自動車の工場「メタプラント」へ強制捜査を行い、４７５人を拘束したことが分かった。トランプ現政権が米国内の職場で行った移民摘発としては最大規模になった。強制捜査は４日、ジョージア州サバンナの西約４０キロにあるエラベルの巨大工場で行われた。米国土安全保障捜査局（Ｈ