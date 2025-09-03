ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 俳優・清水尋也容疑者を逮捕 麻薬取締法違反の疑いで エンタメ・芸能ニュース 国内の事件・事故 女優・俳優 日テレNEWS NNN 俳優・清水尋也容疑者を逮捕 麻薬取締法違反の疑いで 2025年9月3日 6時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「渇き。」「東京リベンジャーズ」などに出演した清水尋也容疑者 違法薬物事件に関与した疑いがあるとして逮捕されたことが分かった 3日午前4時半ごろに自宅を家宅捜索され、約2時間後に捜査員に連行された 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 中学野球部のノック練習中、女子マネージャーの頭部にバット直撃し大けが 市が過失認め1100万円賠償へ 大分・中津市 2025年9月2日 19時16分