米の供給不足による価格高騰により、政府が放出を行った「備蓄米」。備蓄米とは、不作による米不足が起こっても安定して供給できるよう、政府が備蓄する米のこと。古い米（古米）となるため、「普通の米よりも味が落ちるのでは…」と懸念する声もいまだ根強いようです。少し硬めの食感を生かして…米は気候・温度・湿度などの影響を受けやすく、保存方法によって食べられる期間が変わるため、賞味期限・消費期限が厳密に決めら