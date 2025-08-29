Jリーグは29日、登録選手の追加・変更・抹消を発表した。J1では横浜F・マリノスがFWヤン・マテウスの登録を抹消。ガンバ大阪は湘南ベルマーレに育成型期限付き移籍したDF中野伸哉の登録を抹消した。なお、湘南への追加登録は済んでいない。追加登録選手は以下の通り。▽追加■J2モンテディオ山形49 DF坂本稀吏也藤枝MYFC77 FWディディエサガン鳥栖49 MF池田季礼(2種)■J3カマタマーレ讃岐21 MFノ・スンギギラヴァンツ北九州47