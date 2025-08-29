Jリーグは29日、登録選手の追加・変更・抹消を発表した。J1では横浜F・マリノスがFWヤン・マテウスの登録を抹消。ガンバ大阪は湘南ベルマーレに育成型期限付き移籍したDF中野伸哉の登録を抹消した。なお、湘南への追加登録は済んでいない。追加登録選手は以下の通り。▽追加■J2モンテディオ山形49 DF坂本稀吏也藤枝MYFC77 FWディディエサガン鳥栖49 MF池田季礼(2種)■J3カマタマーレ讃岐21 MFノ・スンギギラヴァンツ北九州47
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 入場券あっても万博行けない?
- 2. 石破内閣の支持率急上昇した理由
- 3. 石破政権 国民より財務省の正体
- 4. 佳子さまが着用し即日完売 驚き
- 5. タイミーを4時間 いくら貰える?
- 6. おしっこオムライスがトレンド入
- 7. Switch2転売品購入者 震える一文
- 8. 今井絵理子氏の投稿に総ツッコミ
- 9. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 10. 農相、財務相が靖国参拝 終戦の日、石破内閣で初
- 1. コキンちゃんが「アンパンマンペロペロチョコ」に仲間入り！ 台紙デザインもリニューアルして登場
- 2. 毎日電話でブチ切れる義母。夫に助けを求めるが、「イヤなら自分で言え」と突き放される／義母クエスト
- 3. 憧れの『夜会巻き』は簡単だった！！
- 4. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
- 5. セリアの可愛いチャームが可愛い
- 6. 普通の日傘より涼しい 日本上陸
- 7. 今すぐ【コストコ】行きたーーーいッ！ ティータイムがシャレる♡「新作ベーカリー」
- 8. 【限定発売中】「ブルガリ」人気のジャスミンの香りが漂うボディミスト
- 9. 池袋ロフト文具売場に「モレスキン アトリエ」がオープン
- 10. 志尊&芳根 キスシーン撮影秘話
- 11. 展覧会「ダ・ヴィンチ！天才の遺産 レオナルドと歩む未来展」- ダ・ヴィンチのアンドロイドを展示
- 12. 女子大生の便座姿が丸見えに...！ミスキャンたちが笑顔でイチジク浣腸PR
- 13. 2016年のトレンドを足元に。冬に履きたい“スリッパ＆バブーシュ”【TREND SHOES_04】
- 14. 本場の味わいを手みやげに！湘南平塚「コンディトライ・バッハマン」のバウムクーヘン
- 15. 幸せを呼ぶ♥12星座占い〈10/12〜11/11の蟹座の運勢〉
- 16. 〈今月の幸福美女〉宇野実彩子さんの美人のモト教えます♪
- 17. 黒髪ボブパーマでかっこかわいいヘアスタイルを目指せ！
- 18. 神戸に乱れ咲く“読モ発ブランド”。元神戸嬢たちの、第二次戦争の実態とは？
- 19. 「切りっぱなしボブ」をさらに可愛くする魔法のヘアアレンジを紹介♡
- 20. 定番ニットの「イメージのくつがえす」新たなスタイリングに注目！