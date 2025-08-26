モデルの藤井サチ（28）が26日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では神戸市中央区のマンションで住人の会社員女性が刺され死亡した事件を取り上げた。逮捕された谷本将志容疑者（35）とみられる男が事件当日、女性の勤務先近くからマンションまでの約4キロを、50分ほど執拗（しつよう）に追跡していたことが複数の防犯カメラが捉えていたことが判明している。藤井は「こんなの、気付ける