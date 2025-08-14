「エンゼルス６−５ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手に試合後、米メディアからハワイの別荘地問題で提訴されたことに関する質問が飛んだ。「雑音はありますか？」という問いに「フィールドに集中したいなというか、チーム全体として１勝して、一戦、一戦、勝ちきりたい」と返答した。大谷は８日付けで広告契約を結んだハワイ州の不動産開発事業から不当に排除されたとして、投資家ら２人が大谷