あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……射手座叶わないと諦めていた恋、停滞が続いている恋人との関係。もしも、恋にモヤモヤを抱えていたのだとしても、今日はうつむかないで！最高の恋愛運で、恋の状況が一気に好転しそうです。まずは、自分の気持ちをしっかりと見つめることが、今日の運気を生かすコツ！★第2