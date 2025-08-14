8月14日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……射手座

叶わないと諦めていた恋、停滞が続いている恋人との関係。もしも、恋にモヤモヤを抱えていたのだとしても、今日はうつむかないで！最高の恋愛運で、恋の状況が一気に好転しそうです。まずは、自分の気持ちをしっかりと見つめることが、今日の運気を生かすコツ！

★第2位……獅子座

あなたの言葉に、説得力も情熱も宿る日です。周りの人が心から納得して、しかもやる気を出してくれるでしょう。伝えたいことがあるのなら、今日は遠慮しないで。堂々と自分の考えや思いを語る姿勢が、人の心に響いていきます。

★第3位……牡羊座

自分らしさをどんどんアピールしていくといいでしょう。今日は、それが周りに喜んで受け入れられるはず。服装も、流行や周りとのバランスを考えるよりも、あなたが｢これが好き！｣と心から思えるものを選んで。いい目立ち方ができます。

★第4位……牡牛座

仕事やお金について、とても的確な目を持って判断ができそうです。どの仕事を優先すべきか、どのお金をどう動かすべきか。自分の中で明確になるでしょう。大切なのは、急がないこと。普段の落ち着きを忘れなければ、判断力はさらに冴えてきます。

★第5位……乙女座

異性が何を求めているのか、どんな気遣いができるのか。それを普段以上に意識して観察するといい日。というのも、大胆な魅力が伝わる日だから。まずはしっかりと観察することでこそ、思い切りアピールする恋ができるのだと考えてください。