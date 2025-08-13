ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 1日だけの限定列車 JR中央線で臨時の「片道だけ、新宿行き夜行特急」… JR東日本 交通ニュース 乗りものニュース 1日だけの限定列車 JR中央線で臨時の「片道だけ、新宿行き夜行特急」運行へ 2025年8月13日 7時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR東日本は「夏の臨時列車」として臨時の夜行特急を運転する 15日19時から開催される「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」に合わせたもの JR中央本線の上諏訪駅を深夜に出発し、翌朝に新宿駅に到着する 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「配慮がなさすぎる」IVE 新曲MVの“折り鶴炎上”演出が物議…コメント7000件超えの大荒れ 2025年8月12日 19時53分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 北海道に住むある家族が「村八分にされた」理由。「はさみを持った男が侵入してきた」恐怖体験を激白 2025年8月11日 15時54分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分