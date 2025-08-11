ジェニファー・ロペス１０日のカザフスタン公演中、バッタに襲われる災難に見舞われた。英紙デーリー・メールが１１日、報じたジェニファーは現在「アップ・オール・ナイト：ライブ・イン・２０２５ツアー」の最中で、１０日のカザフスタン・アルマトイにあるセントラルスタジアムのステージ上で歌唱中、首にバッタが飛びついてくるアクシデントに見舞われた。しかしジェニファーは思わぬ「侵入者」を気にする素振りも見せず、