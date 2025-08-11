［J2第25節 水戸ホーリーホック 2-1 モンテディオ山形、8月10日、NDソフトスタジアム山形］水戸は2試合ぶりの勝利を挙げて、勝点51で首位独走を維持。試合開始早々の前半5分にエースFW渡邉新太が先制点を挙げ、同20分にDF大崎航詩が決勝点を挙げて逃げ切った。この日古巣対決となったMF加藤千尋は右ウィングで先発し、推進力を生かした攻撃で山形に襲い掛かった。2カ月ぶりの山形帰還6月10日に山形から水戸へ完全移籍し