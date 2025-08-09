ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 自宅の床下に男性の遺体を埋めて遺棄か 38歳女と44歳男を逮捕 国内の事件・事故 死体遺棄 神奈川県 時事ニュース ABEMA TIMES 自宅の床下に男性の遺体を埋めて遺棄か 38歳女と44歳男を逮捕 2025年8月9日 13時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県茅ケ崎市の集合住宅1階の38歳女と44歳男が逮捕された 自宅の床下に当時同居していた50代男性の遺体を埋めて遺棄した疑い 警察が行方不明者届を受けて捜査し、一部白骨化した遺体が見つかったという 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 「セットの方がいいのに（笑）」定食屋で“他人の注文にケチをつける”常連客が「二度と来なくなった」店側の神対応 2025年8月8日 15時52分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 広陵高校の応援席に起きた“異変”「拒否反応があるはず」責任者が説明も、“晒されるリスク”を考慮か 2025年8月9日 8時0分