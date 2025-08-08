「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）春センバツ準優勝の智弁和歌山が逆転負け。２年連続の初戦敗退となった。守備に痛いミスが出た。１点を先制した直後の初回守備。１死二、三塁のピンチで花巻東・古城の遊ゴロを処理した処理した黒川は三塁に送球したが、二塁走者を挟殺できずに野選に。１−１の同点とされ、なお１死一、三塁で赤間の左犠飛で勝ち越しを許した。五回２死一塁の