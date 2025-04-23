4·î22Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÊ¿´äÀ¬¼ù¡Ê¤Þ¤µ¤­¡Ë½°±¡µÄ°÷¤¬ÆÍÇ¡¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç²áµî¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Ê¿´ä»á¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ô4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢»ä¤¬´ûº§¼Ô¤Î¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤³¤È¤òÈë¤·¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤ÏËÜÌ¾¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ±ÆüÍ¼¹ï¤Ë¤Ï¡ÖÃæÆü¿·Ê¹¡×¤¬¡¢¸µ¹ñ