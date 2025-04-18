日の出を迎えたウクライナ東部スロビャンスクの白亜採取坑/Maks Muravsky/Global Images Ukraine/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１７日、ウクライナとの鉱物資源に関する協定に早ければ２４日にも署名すると述べた。これより前にウクライナのゼレンスキー大統領は、１７日にも「覚書」に署名する可能性があり、正式な協定の文言についてはまだ詰めている段階だと明らかにしていた。情報筋によると、米財務省の当局者が