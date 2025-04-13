¤¤¤Ä¤ÎÀ¤¤â¡¢´ûº§ÃË½÷¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡ÖÉÔÎÑ¡×ÌäÂê¡£»þÂå¤¬ÎáÏÂ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÈãÈ½¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÃË½÷¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÎø¿Í¡¦É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÉÔÎÑÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿»°¾¾¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤Ï¡Ø¤·¤¿Êý¡Ù¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë°­¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØÉÔÎÑ¤Ï°­¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ