23Ç¯12·î¤ËµÞÂ®¿Ê¹ÔÀ­´Ö¼ÁÀ­ÇÙ±ê¤Ç73ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬21Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖÈ¬Âå°¡µª¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìÃÆËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ë¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö#È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ì¡×¤ÈÈ¯ÇäÃæ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢Âç¼ê¥ì¥³¡¼¥ÉÈÎÇäÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äEC¥µ¥¤¥È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿