Ｆ１レッドブル角田裕毅（２４）が今季第３戦となる日本グランプリ（ＧＰ＝４月６日決勝）から緊急昇格することが決定したが、昨季までそのシートを務めていたセルジオ・ペレスが今回の決定に反対していた裏側が明らかになった。ローソンはオフにペレスと代わって昇格したが、開幕から大不振で、レッドブルはわずか２戦で異例のドライバー交代を決断した。角田は開幕から速さを見せて実力をアピールしていたことで、待望の昇