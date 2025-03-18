星5つがついたGoogleマップの口コミ。来院者にステマ投稿を依頼した矯正歯科医院に、措置命令が出されました。消費者庁から処分を受けたのは、東京・世田谷区にあるスマイル＋さくらい歯列矯正歯科二子玉川です。消費者庁担当者：本件は、Googleマップの口コミ投稿のステルスマーケティングという事案になる。★5を投稿することなどを条件に、役務にかかる治療費の5000円を割り引く。消費者庁によりますと、このクリニックは2024年