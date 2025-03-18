伊藤園が、お茶の常識を覆す新たな挑戦に乗り出した。3月17日、同社は緑茶ブランド「お〜いお茶」から新商品「お〜いお茶 PURE GREEN(ピュアグリーン)」(600mlPET/2LPET)と「同 LEMON GREEN(レモングリーン)」(600mlPET)を発売する。これまでの日本茶の枠にとらわれない、新しいコンセプトの緑茶飲料だ。さらに、この商品には大谷翔平選手を起用したグローバル戦略が絡んでおり、海外市場を視野に入れた展開も進んでいる。日本茶に