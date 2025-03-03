元モーニング娘。辻希美が3日、自身のSNSで第5子妊娠を発表し、ファンから祝福の声が相次いでいる。辻は「私事ですが皆様にご報告があります」と切り出し、「この度、第5子となる新しい命を授かることができました」と報告。投稿には、家族の手が円を描くように重なり、中央にマタニティマークのキーホルダーが置かれた写真が添えられている。投稿では「やっと体調も落ち着きはじめ、長女希空の初めてのTGCと言う大舞台も無事に