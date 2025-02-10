ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と、大人気アイメイクブランド「ラブ・ライナー」がコラボレーションした限定デザインのリキッドアイライナーが、2月下旬から数量限定で発売される。【写真】全6色！かわいすぎる『ちいかわ』×「ラブ・ライナー」一覧■ボトルは繰り返し使える！今回登場するのは、パッケージとボトルにちいかわ、ハチワレ、うさぎ、シーサー、モモンガ、古本屋がデザインされた、全6色のアイライナー。