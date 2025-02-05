ルミネtheよしもとの公式X（旧ツイッター）が5日に更新され、お笑いコンビのダイタクが公演を欠席すると発表した。「【休演のお知らせ】下記公演に出演を予定していましたダイタクは、都合により出演はございません。代演は、後日改めてお知らせいたします。あしからずご了承くださいませ」と記述。「＜対象公演＞2／9（土）土日祝の部プレミアム2／21（金）囲碁将棋のオマエらには負けねえから！〜後輩漫才師たちとガチネタ