２０２３年９月に２度目の右肘トミー・ジョン手術を受け、今季二刀流での復帰を目指すドジャース大谷翔平投手（３０）が、対外試合に一度も登板せずに「ぶっつけ本番」で投手復帰する可能性が高いことが３日（日本時間４日）、分かった。Ｄ・ロバーツ監督（５２）は大谷の復帰時期について５月頃と明言しているが、マイナーの試合には登板しない異例の復帰プランを検討している。ド軍は１１日（同１２日）からアリゾナ州グレン