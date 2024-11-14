セリアをパトロールしていると、推し活グッズ売り場でいいものを見つけました♡トレカやパシャこれ、チェキなどが収納できるケースですが、以前セリアで見つけたマグネットタイプのアイテムとは一味違うんです！コスパも抜群なので、プラスチックのカードケースをお探しの方はぜひ参考にしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トレカ用薄型カードケース 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：96.5×71.5×3