【モデルプレス＝2024/09/30】歌手の浜崎あゆみが9月30日、自身のInstagramを更新。自身の制服姿に寄せられた一部の批判の声に対し言及した。【写真】浜崎あゆみのミニスカ制服姿◆浜崎あゆみ、自身の制服姿に対する一部批判に言及浜崎は「明日明後日、大阪day3and4 宜しくお願いしますっ」とつづり、ファンクラブ会員限定のライブツアー「TA LIMITED 〜Thank U tour〜 2024」にて着用した制服ショットを公開。チェック柄のミニス