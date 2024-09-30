日本電信電話株式会社（NTT）、東日本電信電話株式会社（NTT東日本）、西日本電信電話株式会社（NTT西日本）、日本電気株式会社（NEC）は、共同で、IOWN APNに光ファイバセンシング機能を付与する接続構成を考案した。既に地下に敷設してある複数ルートの通信用光ファイバ（NTT西日本管内：大阪市内）にこの構成を適用することで、光ファイバセンシングによる面的なエリアの交通傾向の把握および交通状況のリアルタイム可視化・ト