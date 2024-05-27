「週刊少年ジャンプ」編集部は、読者の人生を変えるようなスポーツ漫画の誕生を目指し、新たに「ジャンプスポーツ漫画賞」を開催する。錚々たる審査員の顔ぶれ（ サムネイル画像：©井上雄彦, I.T.Planning, Inc. ©米スタジオ・ビレッジスタジオ／集英社  ©藤巻忠俊集英社 ©Getty Images） 「最高のスポーツ選手である大谷翔平選手に審査員へ加わっていただきたい