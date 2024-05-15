元雨上がり決死隊の宮迫博之（54）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。コンビ解散や、ユーチューバーに転身してからの変化などについて語った。動画では、人気ユーチューバーグループRepezen Foxx（レペゼンフォックス）のDJふぉいを招いてトーク。3月31日をもって同グループから脱退したDJ銀太の復帰の可能性に関する話題になり「俺らもコンビ解散しているけど、やっぱり俺はいつかもちろん戻りたい。一緒になってまたお笑いを