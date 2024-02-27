ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが２６日、ＴＢＳ系「これやっちゃってない？他人事じゃないハナシ」で、マイペースが故に起こした新人の頃の「放送事故」を振り返った。この日は兄弟で生まれた順による性格の違いを調査。一人っ子の宇賀神アナは、「マイペース過ぎてニュースを時間内に読み切れなかったことがあります」と切り出した。「新人の頃ではあるんですが、タイで象が沼にはまって救出されたっていうニュースがあっ