ウクライナのゼレンスキー大統領/SOPA Images/LightRocket/Getty Images via CNN Newsourceウクライナ・キーウ（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は２７日までに、米国のトランプ前大統領がウクライナ情勢でロシアを支持すれば、米国人に敵対することになると警告した。ロシアによるウクライナへの全面侵攻は３年目に入った。ゼレンスキー氏はウクライナ首都キーウでＣＮＮの取材に答えた。ゼレンスキー氏は、トランプ氏が