Xの対抗SNSとして注目を集めるSNS「Bluesky（ブルースカイ）」。これまで既存ユーザーから招待を受けなければアカウントを開設できませんでしたが、2月6日（火）に招待制が廃止され、現在では誰でも登録できるようになりました。Xでは「ブルースカイ」の関連ワードがトレンド入りし、X発の人気マンガ『ちいかわ』の作者であるナガノがアカウントを開設するなど、連日大きな盛り上がりを見せています。【写真】すでに登録者10万人