Ｊ１浦和のサポーターによる?暴徒化問題?で、日本サッカー協会の田嶋幸三会長が２２日に近々の処分発表を明言した。今回の問題は、２日に行われた天皇杯４回戦の名古屋戦（ＣＳアセット港サッカー場）で発生。０―３と惨敗後に数十人規模の浦和サポーターが暴走して、立ち入り禁止エリアに侵入したり、相手サポーターのもとに突進してもみ合いになるなど?暴徒化?。警察官５０人や救急車まで出動する大騒動になった。浦和は会