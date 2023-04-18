人気YouTuber「Rちゃん」が2023年4月17日、スシローでのハプニングを伝えた動画に「ヤラセではないか」との疑惑が出ていたとして、そうした噂を否定した。Rちゃんは3月の動画で、回転寿司チェーン「スシロー」を訪れた際、注文した寿司の数が足らなかったことから、レーンで運ばれてくる際に別の客に取られたのではないかとして激怒していた。「え、待って...食べられた！？」Rちゃんは美容やダイエットに関する動画を投稿している