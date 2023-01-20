PK戦が今、にわかに注目を集めている。引き金となったのは、言うまでもなく、先に行なわれたワールドカップ。ドイツ、スペインを破って決勝トーナメントに進出した日本が、最後はクロアチアにPK戦で敗れてしまったことがきっかけだ。カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦、日本はPK戦の末、クロアチアに敗れた日本は、過去にも大きな大会でPK負けを喫したことがある。ワールドカップでは2010年南アフリカ大会決勝トーナメ