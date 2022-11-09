「巨人秋季キャンプ」（９日、宮崎）巨人・原辰徳監督が、“珍トレ”を導入した。朝６時半から木の花ドームで行ったアーリーワーク。打球音だけではなく、なぜか美声が響き渡った。声の主は２年目の秋広優人内野手だった。「ＴＳＵＮＡＭＩ」を熱唱しながら、過酷な連続ティー打撃を敢行した。発案したのは指揮官。歌いながらだと力が抜けて、リラックスできるという発想だった。原監督は「ＴＳＵＮＡＭＩ」が流れるスマホ