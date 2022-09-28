Appleは2022年9月8日（日本時間）、「Apple Event」を開催し、Apple Watchシリーズの新モデル「Series 8」「SE」「Ultra」の3機種を発表しました。本稿では、改めて各製品の特徴をおさらいしつつ、購入検討時のポイントについて考えていきましょう。 ラインナップ変化のおさらいまず、おさらいをしましょう。従来のApple Watchは、「Series 7」「SE（第1世代）」「Series 3」の3モデルがラインナップされていました。それぞれの位