事業を説明するNTTコノキューの丸山誠治社長＝28日午後、東京都千代田区NTTドコモは28日、インターネット上の仮想空間「メタバース」の運営などを手がける新会社「NTTコノキュー」を設立し、10月から事業を始めると発表した。新会社に総額600億円を投資する。携帯電話事業が料金値下げの影響で伸び悩む中、成長分野に注力して収益の多角化を図る。仮想現実（VR）などの技術を使った法人向け事業も展開する。コノキューはドコモ