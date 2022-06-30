【モデルプレス＝2022/06/30】マクドナルドでは、「カルピス」とコラボレーションした「マックフルーリー 濃厚マンゴー＆カルピス」を、2022年7月6日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で発売する。【写真】【マクドナルド新作メニュー】「赤いガーリックてりやき」「ニュータイプ白いトリチ」“シャアコラボ”メニュー登場◆「カルピス」コラボ第二弾は初のマンゴー果肉入りマックフルーリー「マックフルーリー 濃厚マ