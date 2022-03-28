「バラバラで発見された…」ユーザーのリアルな盗難被害！クルマの盗難は全国的に見ると年々減少傾向にあるといいますが、SNSではクルマの盗難被害に関する投稿が度々見受けられます。これを受け、くるまのニュースでは盗難に関するアンケート調査を実施。ユーザーから盗難に関するリアルなエピソードが多数寄せられました。どういった内容なのでしょうか。ユーザーのリアルなクルマの盗難被害とは!? （画像はイメージ）【画像