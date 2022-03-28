日本外務省が製作した旭日旗の広報映像が韓国のＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）上に韓国語の広告として堂々と流されていて公憤を買っている。外務省は昨年１０月、『伝統文化としての旭日旗』という題名の映像を韓国語（youtube.com/watch?v=9ONIe8vgg-A）、英語、中国語で製作して公式ＹｏｕＴｕｂｅチャネルに掲載した。２７日現在、再生回数はおよそ１４２万回に達している。映像は韓国語で「旭日旗は日本文化の一部であり、数